Южная Африка глазами уральцев

Кто: Тальмира ВАН ДЕР ВЕСТХЕЙЗЕН Страна: Южно-Африканская Республика, город Блумфонтейн Куда только не заносит наших соотечественников в поисках счастья. Вот, например, Тальмира КИЛИБАЕВА (теперь уже Тальмира ВАН ДЕР ВЕСТХЕЙЗЕН) из Уральска нашла свою любовь аж в Южной Африке, вышла замуж и теперь строит своё счастье на другом конце света. Впрочем, это не мешает ей время от времени приезжать на родину и рассказывать любопытным журналистам о диковинной жизни в ЮАР. ЛЮДИ ПРИВЫКЛИ ДУМАТЬ, ЧТО В АФРИКЕ ПЛОХО ЖИВЁТСЯ. Это не так. До знакомства с будущим мужем у меня тоже не было никакого представления о Южной Африке. Поэтому когда впервые побывала в этой стране, она приятно меня удивила. Особенно красивой природой и развитой инфраструктурой. МЫ ЖИВЁМ В ГОРОДЕ БЛУМФОНТЕЙН, что переводится как «цветочный фонтан». Город буквально утопает в розах – люди их выращивают, скрещивают, получают новые виды. Там очень красиво. МНОГОЭТАЖКИ В БЛУМФОНТЕЙНЕ МОЖНО ПО ПАЛЬЦАМ ПЕРЕСЧИТАТЬ. Несмотря на то, что Блумфонтейн больше Уральска (около 328 тыс. человек), он практически весь застроен частным сектором. БЕЛЫЕ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ КОРЕННЫМИ ЖИТЕЛЯМИ. В основном это потомки колонизаторов, которые живут там с 18-19 веков. В ЮАР проживает около 80% чёрных и около 10% белых граждан. Национальность у всех - южноафриканцы. ЧЁРНЫЕ И БЕЛЫЕ ТОЛЕРАНТНЫ ДРУГ К ДРУГУ. Чёрные, конечно, не забывают, что были в рабстве и пользуются своими правами, но столкновений на этой почве нет, потому что люди веками живут на одной земле и в принципе друг без друга уже не могут. ОБРАЗОВАНИЕ В ЮАР ЦЕНИТСЯ ВЫСОКО, поэтому поступающие в ВУЗ молодые люди проходят серьёзный отбор. Количество мест в институты ограничено, а конкурс очень высокий. Там действительно есть стимул получить образование. Особенно по сравнению с нашим, когда «пошёл, заплатил деньги, поступил». ДОРОГИ В ЮАР ИДЕАЛЬНЫЕ. Между городами можно путешествовать просто на машине. Магистрали республиканского значения, конечно, платные, но зато люди видят, что их деньги уходят в дело. ЛЮДИ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ ЛЮБЯТ И ЦЕНЯТ ПРИРОДУ. Если у человека есть клочок земли, он немедленно разводит сад, палисадник, выращивает цветы. Многие держат змей, пауков и ящериц в качестве домашних питомцев. В ЮАР ОДИННАДЦАТЬ(!) ОФИЦИАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ, потому что на территории страны проживает очень много коренных племён и у каждого племени есть свой язык. Впрочем, языки родственные и схожи с языками близлежащих государств – Мозамбика и Замбии. АФРИКААНС – ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ. Этот язык произошёл от голландского, но в нём существует много французских заимствований. Английский же носит функцию бизнес-языка. ЮАР – МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ СПИДом. Это одна из крупнейших проблем в Южной Африке. Куда ни глянь – повсюду реклама, призывающая к предохранению и профилактике ВИЧ. ЮЖНОАФРИКАНЦЫ ОЧЕНЬ ДОБРЫЕ ЛЮДИ. Вот так идёшь по улице, а человек смотрит тебе в глаза и улыбается. 98% ЮЖНОАФРИКАНЦЕВ НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛИ О КАЗАХСТАНЕ. В основном «знание» о нашей стране исчерпывается фильмом про Бората. Приходится объяснять, говорить, что находимся неподалёку от России. Зато когда люди узнают о Казахстане, немедленно желают приехать в гости. В ЮАР ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ МЯСО, поэтому бешбармак и манты пришлись родственникам мужа по вкусу. Для них был шок, когда они узнали, что мы закручиваем на зиму компоты, солим огурцы с помидорами – они всё это покупают в магазине. МЯСО КРОКОДИЛА - ПО ВКУСУ ЧТО-ТО МЕЖДУ РЫБОЙ И КУРИЦЕЙ. В Южной Африке много крокодильих ферм, где каждый желающий может полакомиться свежей крокодилятиной. ЮЖНАЯ АФРИКА ДЕЛИТСЯ НА ПЯТЬ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН. И это не смотря на то, что по казахстанским меркам ЮАР небольшое государство. На Западном побережье – пустыня. На побережье Индийского океана (север страны) тропический климат – там даже идут сезонные дожди. В центральной части климат резко-континентальный, схожий с климатом Западного Казахстана, даже тополя растут. На южном побережье – субтропики. Поэтому поначалу непривычно, когда выезжаешь из центральной части, где температура минус 5, и через несколько часов приезжаешь на восток страны и купаешься в тёплом океане. В ЮАР Я ВСТРЕТИЛА ТРЁХ ДЕВУШЕК ИЗ КАЗАХСТАНА, которые тоже вышли замуж за южноафриканцев. С двумя я познакомилась через Интернет, одну случайно встретила в аэропорту. Она, кстати, тоже из Уральска. ЮЖНОАФРИКАНСКИЕ ВИНА СЧИТАЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ. В Уральске тоже продаётся вино из Южной Африки, но самые лучшие марки до нас почему-то не доходят. ЙОХАННЕСБУРГ СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОПАСНЕЙШИХ ГОРОДОВ МИРЕ, там даже пешком гулять небезопасно. Проблема в том, что в стране много нелегальных эмигрантов из Мозамбика и Зимбабве, которые приезжают в ЮАР, выражаясь языком воров-домушников, «на гастроли». ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО БЕДНЫЕ. Остальные жители передвигаются на машинах, несмотря на то, что бензин в стране достаточно дорог. БАБУИНЫ – БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА В ЮАР. Это очень умные и хитрые животные. Они пробираются в дома, опустошают холодильники, устраивают натуральный бардак. На дорогах стоят специальные знаки, запрещающие останавливаться и кормить бабуинов. Они быстро привыкают к халяве, садятся на дороге и требуют лакомства. Кроме того, люди не оценивают их силу – обезьяны могут напасть на человека. Поэтому жители организовывают народный патруль, который отгоняет обезьян от города. Популяцию обезьян ограничивают. Даже доходит до отстрела.