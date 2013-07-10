Организатором мероприятия выступил акимат г.Атырау и творческий центр "Ак желкен". В выставке-продаже товаров под маркой "HandMade" приняли участие около 15 рукодельниц, мастеров и ремесленников нефтяной столицы. Посветить экспозицию решили 15-летию столицы республики - г.Астана. - Подобная ярмарка проводится в нашем городе впервые, думаю, это станет хорошей традицией, ведь организовывая это мероприятие, городской акимат даже и не предполагал, что соберется такое количество участников, думаю, в следующий раз их будет еще больше, - рассказала корреспонденту "Мой город" заместитель акима г. Атырау Айжан Карабаева. На ярмарке было представлено более 10 направлений искусства "HandMade" - квилинг, канзаши, декупаж, фэлтинг, резьба по дереву и другие. Большой интерес у покупателей вызвали товары под маркой "этно". Многочисленные сувениры, музыкальные инструменты, предметы быта казахов - расходились просто на "ура". Кроме того, гости ярмарки смогли полюбоваться картинами казахстанских художников, которые развесили вдоль центральной аллеи парка Победы, где и прошло мероприятие. Некоторые шедевры изобразительного искусства даже "перекочевали" в дома атыраучан.