Уральск. Водитель покинул место ДТП, оставив машину на дороге

"Volkswagen" столкнулся с "Mersedes" возле заправки "Жан-Ойл" по улице Шолохова. По словам очевидцев, грузовой автомобиль марки "Mersedes-Benz Sprinter" остановился в положенном месте, чтобы развернуться и продолжить путь в обратную сторону, но в это время в него врезался автомобиль "Volkswagen Jetta" с надписью такси "Скороход". В результате столкновения передняя часть автомобиля "Volkswagen" была серьезно разбита, а задняя часть "Mersedes-Benz Sprinter" получила лишь незначительные повреждения. По утверждению очевидцев, водитель "Volkswagen Jetta" сказал, что ему всё равно и покинул место ДТП, оставив автомобиль на дороге. Причины, побудившие водителя на такое действие, неизвестны. Сведений о пострадавших нет. Подробности выясняются. Фото Медета МЕДРЕСОВА