Фото с сайта lenta-ua.net Иллюстративное фото с сайта lenta-ua.net 5 коррупционных уголовных дел по фактам незаконного вмешательства в дела бизнеса возбудила финансовая полиция Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДБЭКП. С начала текущего года в надзорный орган поступило 21 обращение от местных предпринимателей с заявлением принять меры по защите прав и законных интересов бизнесменов региона. В частности, к 3 годам лишения свободы условно с испытательном сроком на 2 года осуждена начальница налогового управления Индерского района, которая получила от индивидуального предпринимателя взятку в размере 30 тыс.тенге за продление срока действия ИП. Также к 4 годам лишения свободы условно с испытательном сроком на 3 года осуждена исполняющая обязанности начальника управления СЭС Макатского района. Оказалось, что за подписание акта согласования земельного участка под строительство производственной базы она потребовала у бизнесмена взятку в размере 50 тыс. тенге. Кроме того, в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении главного специалиста Атырауского городского отдела занятости и социальных программ. Женщина обвиняется в том, что путем обмана и злоупотребления доверием директора учебного центра города Атырау, совершила хищение денежных средств в сумме 350 тыс. тенге за оказание содействия в признании победителем конкурса государственных закупок, заключение договора и общее покровительство. - Работа департамента по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства продолжается, - сообщила пресс-секретарь ДБЭКП области Алтынай МУХТАРОВА.