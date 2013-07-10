Иллюстративное фото с сайта www.astra-novosti.ru Иллюстративное фото с сайта www.astra-novosti.ru На трассе Атырау-Астрахань сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) задержали автомобиль марки ВАЗ 723, в кузове которого обнаружили 178 кг осетровых пород, - сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД области. - За рулем автомобиля оказался 26-летний парень, житель села Жанбай, который вез мороженую рыбу. Видимо, он надеялся на то, что рейдовые мероприятия в рамках операции "Бекире-2013" завершены и его никто не проверит, но единичные случаи незаконной перевозки рыбы мы до сих пор продолжаем фиксировать, - рассказала пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. В настоящее время перевозчик отпущен под подписку о невыезде. Вся задержанная рыба изъята.