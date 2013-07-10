Маршрутный автобус № 22 столкнулся с легковым автомобилем "Nissan Primera" на перекрёстке Достык-Сарайшык (бывшая Нариманова), сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло примерно в 16.30 дня. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель маршрутного автобуса. - Я ехал по проспекту Достык, - рассказывает водитель "Nissan Primera". - Доехав до перекрёстка, я притормозил, заворачивая на улицу Сарайшык, и в этот момент почувствовал сильный удар - маршрутный автобус не соблюдая дистанцию врезался в мою машину. От удара сильно повредилась задняя часть легкового автомобиля, вылетело стекло. На автобусе сильных повреждений не наблюдалось - лишь лёгкая вмятина на бампере. В данный момент на месте работают дознаватели. Сведений о пострадавших нет. Подробности выясняются. Напомним, что 2 месяца назад в Уральске автобус 22 маршрута столкнулся с автомобилем "Лада-Приора". В результате аварии три человека погибли, семеро получили ранения.