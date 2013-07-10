Сегодня специализированный суд по уголовным делам под председательствомпризнал виновными в совершении преступлений предусмотренных статьей 24 УК РК - «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 96 УК РК - «Покушение на убийство», и приговорилк 15 годам строгого режима,к 12 годам строгого режима,к 11 годам строгого режима. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иско взыскании с подсудимых 10 миллионов тенге в качестве моральной компенсации, и обязал выплатить журналисту 4 миллиона тенге. Напомним, покушение на Лукпана АХМЕДЬЯРОВА произошло весной прошлого года. Нападавшие стреляли в него из травматического пистолета и нанесли восемь ножевых ранений. Покушение на уральского журналиста было признано заказным и связано с его профессиональной деятельностью. По подозрению в данном преступлении были задержаны четверо 31-летний Асхат ТАХАМБЕТОВ, 34-летний Мурсалим СУЛТАНГЕРЕЕВ, 24-летний Манарбек АКБУЛАТОВ и 23-летний Алмаз БАТЫРХАИРОВ. Все четверо подсудимых так не признали себя виновными в предъявленных им обвинениях. АКБУЛАТОВ и БАТЫРХАИРОВ заявили, что не собирались убивать журналиста и что заранее к преступлению не готовились. Также они рассказали, что ТАХАМБЕТОВ попросил их припугнуть АХМЕДЬЯРОВА, и даже дал им травматический пистолет. Сам же ТАХАМБЕТОВ сказал, что перепутал журналиста со своим должником, но и избивать АХМЕДЬЯРОВА своих друзей не просил. Прокурор Тамара САРСЕНОВА попросила у суда для ТАХАМБЕТОВА 16 лет строгого режима, для СУЛТАНГЕРЕЕВА - 14 лет особого режима, АКБУЛАТОВУ и БАТЫРХАИРОВУ 14 и 11 лет строго режима соответственно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.