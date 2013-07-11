Всем известно, что факты подделок медицинских справок стремительно увеличиваются с каждым годом. В связи с этим Управление здравоохранения города Астаны в целях недопущения данного незаконного действия, подписало четырехсторонний совместный приказ с Департаментом внутренних дел, Управлением занятости и социальных программ, Департаментом Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения города Астаны и разработало план мероприятий по совместным действиям в борьбе с фиктивными справками. Об этом astana.kz сообщили в пресс-службе столичного Управления здравоохранения. В рамках этих мероприятий разработаны определенные меры защиты каждой выданной справки. Во всех медицинских организациях создан официальный сайт 086.kz , где размещается информация о всех законно действующих справках. «Теперь каждый работодатель может проверить подлинность справки, всего лишь посетив указанный сайт. На сайте 086.kz при вводе ИИН проверяемого физического лица работодатель вправе проверить информацию о дате выдачи медицинской справки», -сообщает ведомство. Указанная информация поможет работодателю самостоятельно выявить факт подделки медицинских справок, а правоохранительным органам осуществить надлежащий контроль. Кроме того, Управлением здравоохранения разработана установленная форма меняющейся голограммы на медицинских справках в целях защиты и недопущения изготовления фиктивных справок. В каждом медицинском учреждении назначены ответственные лица, достоверность надписей которых контролируется правоохранительными органами. Выявленные факты подделок справок будут строго наказаны. astana.kz