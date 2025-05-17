В некоторых регионах ожидается град.

Шквальный ветер и гроза: погода на 18 мая для жителей Западного Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», 18 мая в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до 27 градусов тепла, ночью до +9.

Дождь с грозой и градом ожидается на юге и востоке Атырауской области. Температура воздуха днем +32 градуса, ночью +15.

Дождь гроза, шквальный ветер с порывами до 28 метров в секунду ожидается Актюбинской области. Температура воздуха днем составит +20 градусов, ночью +12.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют погоду без осадков, ветер. Днем +30 градусов, ночью +15.