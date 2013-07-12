Иллюстративное фото с сайта www.for.kg Иллюстративное фото с сайта www.for.kg В период священного месяца Рамазан атырауские предприниматели реализуют продукты питания населению с 25% скидкой, сообщает корреспондент «Мой ГОРОД». В частности, в двух сетях супермаркетов города продукты питания реализуются значительно ниже, чем в обычные дни. Как рассказал корреспонденту портала «Мой ГОРОД» директор по маркетингу одной из сети магазинов Сергей ГУТОРОВ, в их торговых точках скидки предусмотрены на 50 наименований товаров. Среди основных – молочные изделия, финики, орехи, мука, подсолнечное масло, мясо и чай. - Я думаю, что в этот период нужно поддержать постящихся, ведь среди них есть как зажиточные люди, так и горожане со средним достатком. Именно поэтому мы решили реализовывать со скидкой продукты питания, пользующиеся особым спросом в эти 30 дней. Тем более, что в этот период свершение благих дел считается очень важным, - рассказал Сергей ГУТОРОВ. Кроме того, ещё одной святой обязанностью верующих является «фитр-садака» – подаяние, сумма которого в этом году для всех областей Казахстана установлена в размере 150 тенге. Напомним, что с 3 на 4 августа мусульмане встретят священную ночь предопределения – Қадыр түні. Ораза продлится до 7 августа, и уже на следующий день начнется праздник Ораза айт.