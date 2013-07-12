Напомним, что в регионе стартовал конкурс на лучший молодежный проект, не имеющий аналогов в стране и актуальный в нашем регионе. Сегодня состоялся предварительный смотр презентаций членами конкурсной комиссии. Всего на суд жюри свои проекты представили более 15 участников конкурса. Среди них и. Он хочет открыть производство поливных систем. Если проект утвердят, молодой изобретатель уверен, что он станет уникальным производство на всем постсоветском пространстве. - Мы тратим много ресурсов, в том числе и водных. Все мировое сообщество призывает бережно относится к невозобновляемым природным источникам. Ученые всех стран требует экономить воду, тем самым не теряя качества растений. Это оборудование, которое мною разработано, будет работать в этом же направлении, - рассказал Асланбек МАЖИТОВ. Мероприятие проходит при поддержке регионального филиала фонда развития предпринимательства «Даму». В состав конкурсной комиссии вошли представители бизнеса, банков второго уровня и финансовых организаций, а также потенциальные инвесторы молодежных проектов, которые отберут лучшие работы для их дальнейшей разработки и реализации.