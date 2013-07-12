innovacia-molodej1Необычный проект по производству поливных систем предложил молодой предприниматель из Атырау – участник областного конкурса инновационных бизнес-идей, - сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Напомним, что в регионе стартовал конкурс на лучший молодежный проект, не имеющий аналогов в стране и актуальный в нашем регионе. Сегодня состоялся предварительный смотр презентаций членами конкурсной комиссии. Всего на суд жюри свои проекты представили более 15 участников конкурса. Среди них и начинающий предприниматель Асланбек МАЖИТОВ. Он хочет открыть производство поливных систем. Если проект утвердят, молодой изобретатель уверен, что он станет уникальным производство на всем постсоветском пространстве. - Мы тратим много ресурсов, в том числе и водных. Все мировое сообщество призывает бережно относится к невозобновляемым природным источникам. Ученые всех стран требует экономить воду, тем самым не теряя качества растений. Это оборудование, которое мною разработано, будет работать в этом же направлении, - рассказал Асланбек МАЖИТОВ. Мероприятие проходит при поддержке регионального филиала фонда развития предпринимательства «Даму». В состав конкурсной комиссии вошли представители бизнеса, банков второго уровня и финансовых организаций, а также потенциальные инвесторы молодежных проектов, которые отберут лучшие работы для их дальнейшей разработки и реализации.