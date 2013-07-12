На сегодня в РГКП «Атырауский осетроводный завод» содержится около четырех миллионов севрюжек. Первые мальки осетровых появились на свет полтора месяца назад. Молодь севрюги находилась на осетроводном заводе 45 дней. Сегодня мальков подсчитали, взвесили и через специальные шлюзы выпустили в свободное плавание. При благоприятном стечении обстоятельств уже через 10 дней 2 миллиона особей окажутся в своей естественной среде обитания. Благоприятствовала в этом году специалистам и погода. Частые дожди и невысокая температура лучше всего подходят для роста мальков. Именно такая погода и наблюдалась последние два месяца в Атырау. Как результат, средний вес молоди значительно превосходит необходимый минимум. - По нормативу 3 грамма. Но выросли они до 5-7 граммов. Поэтому это более жизнестойкая молодь. Можно надеяться на ее промысловый возврат. В любом случае государственный заказ в этом году мы выполняем в полном объеме, - рассказываетОтметим, что каждый пруд на заводе проверяет специальная комиссия. В ее составе представители исполнительных властей, контролирующих органов, общественных организаций и ученные. Вычисляется среднее количество мальков в каждом пруду, их вес, активность и соответствие стандарту породы.