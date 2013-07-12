Иллюстративное фото с сайта juristu.su Иллюстративное фото с сайта juristu.su Количество особо тяжких преступлений в ЗКО выросло на 25%. Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщила пресс-секретарь областного суда Гульмира КЕНЖИГАЛИЕВА. На пленарном заседании под председательством судьи Камбара НУРЫШЕВА подводили итоги работы судов области за 6 месяцев 2013 года.  О работе апелляционной судебной коллегии по уголовным делам рассказал председатель коллегии Мейрамбек НАГАШИБАЕВ. Так, стало известно, что за 6 месяцев текущего года районными и приравненными к ним судами области рассмотрено 826 уголовных дел в отношении 969 лиц, в том числе с вынесением приговора 444 дела в отношении 555 лиц, из них в отношении 7 лиц вынесены оправдательные приговоры. НАГАШИБАЕВ отметил, что эти данные позволяют сделать вывод, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в текущем году увеличилось количество рассмотренных уголовных дел на 16,3 %, а количество лиц на 20,5 %. Также выросло и количество дел, рассмотренных с вынесением приговора 29,1 %, а количество осужденных лиц увеличилось на 26,1%. Между тем, количество оправданных лиц осталось на том же уровне - 7 против 7. Из осужденных 548 человек, к лишению свободы приговорены 241. Если делить преступления по категориям, в нынешнем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество лиц, совершивших преступления небольшой тяжести на 35,3%, средней тяжести на 51,2%, тяжкие преступления на 3,2%, особо тяжкие преступления на 26,1%. Между тем, за первое полугодие из 548 осужденных 37 это несовершеннолетние. Шестерым вынесен приговор, связанный с лишением свободы. Также с начала года в ЗКО были осуждены 39 женщин.