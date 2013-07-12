В селе Жана Омир Теректинского района ЗКО жители отвергли всех трёх кандидатов от районного акимата и выдвинули своего, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители уверены, что ни один «официальный» кандидат их не устроит, а нынешняя и.о. акима поселка Карлыгаш АБИЛЬДИЕВА вообще не достойна поста, поскольку ее сын местный ветеринар нарушает закон. Два дня назад он сел за руль, будучи пьяным, и разбил служебную машину. Ключи от новой «Нивы» он получил 21 июня в числе 143 ветеринаров области. - Мы уверены, что вышестоящее руководство сделает все, чтобы сельским акимом была нынешняя и.о. Карла АБИЛЬДИЕВА. Но нам не нужен аким-женщина. Что она сможет сделать для нас, если ее сын по поселку пьяный на служебной машине ездит?! - высказалась местная жительница Светлана ДОЛМАНОВА, женщину дружно подержали другие местные жители. Как выяснилось позднее, сын исполняющей обязанности Чаганского сельского округа Карлы АБИЛЬДИЕВЫ - Айболат САНИГУЛАЕВ работает в этом поселке и занимает должность заведующего ветеринарным отделением. 21 июня всем районам было выдано 143 машины марки "Нива" для ветеринарной службы. Одну из них выдали Айболату САНИГУЛАЕВУ под его личную ответственность. 10 июля он был задержан сотрудниками дорожной полиции Теректинского района в состоянии алкогольного опьянения. При этом вверенная ему новая трехдверная "Нива" была помята:  погнуты задний и передний бамперы, а также дверь багажника. На Айболата САНИГУЛАЕВА составлен протокол. Как заверили нас в Теректинском РОВД, безнаказанным он не останется. - Я знаю об этой ситуации, 10 июня был День работников ветеринарной службы, вот, наверное, он его и отмечал, - сообщил начальник ветеринарной инспекции Теректинского района Иса БЕКЕТОВ. - Всего на наш район было выдано 16 машин, которые мы раздали 16 сельским округам. У меня в подчинении по всем поселкам 66 человек, и в некоторых районах нуждаются в этой машине больше. Я дал Айболату приказ отремонтировать машину за свой счет, после чего он будет понижен в должности, а машину мы отдадим либо Акжайыкскому сельскому округу, либо в Шагатайский сельский округ. Но люди не намерены оставлять это дело просто так. Они хотят, чтобы за сына ответила и мать и.о. акима сельского округа. В подтверждение своих слов местные жители выдали корреспондентам портала «Мой ГОРОД» фотографии с места, где ветеринар отмечал свой праздник. Впрочем, присутствовавших на собрании жителей села не устраивает не только кандидатура Карлы АБИЛЬДИЕВОЙ, но и еще двух кандидатов, которых они не знают совсем. Они выдвигают своего кандидата - бывшего участкового округа Марата ГАЙНУЛЛИНА, который сейчас находится на пенсии. - Зачем нам аким, который даже здесь не живет?! - возмущается местный житель Пётр Иванович. - Марата мы знаем, он здесь вырос, он навел порядок. Благодаря ему у нас нет краж, драк и всего остального. Он все наши проблемы знает, он в курсе, чем мы живем. Мы хотим, чтобы акимом был он. К слову, на само собрание журналистов не пустили, сославшись на то, что собрание проходится в две части: 1 часть - открытая, 2 часть - закрытая. Прибывшие из облцентра корреспонденты наблюдали за собранием через дверное стекло и в присутствии полицейских.  