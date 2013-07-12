Первым члены регионального совета рассмотрели проект ТОО «Агрофирма «Акас». Свой проект агрофирма подала для субсидирования процентной ставки по первому направлению программы «Поддержка новых бизнес-инициатив».рассказал, для чего ему нужны деньги. В Зеленовском районе у него имеется птицефабрика. Сейчас там 130 тысяч птиц, тогда как проектная мощность фабрики 500 тысяч птиц. - Мы провели реконструкцию фабрики за счет собственных средств, - рассказал Катаолла АШИГАЛИЕВ. - Закупили один комплект клеточного оборудования. Сейчас нам нужно еще один комплект клеточного оборудования. Именно на приобретение данного комплекта предприниматель и подал заявку. По словам предпринимателя, в дальнейшем на фабрике планируется открытие цеха для забоя птицы мощностью 2 тысячи птиц в час. Члены РКС один за другим задавали вопросы руководителю агрофирмы. Например, их интересовало, насколько это рискованный бизнес, ведь, как известно, птица нуждается в круглосуточной электроэнергии. АШИГАЛИЕВ ответил, что у него уже есть две небольшие электростанции, и в этом году планирует купить еще одну из Беларуси. В общем, РКС одобрил проект ТОО «Агрофирма «Акас» на сумму 134,5 миллиона тенге под 8% годовых через АО «Народный Банк». Кроме «Акаса» свои проекты представили ТОО «Строительная компания «Уральскстроймонтаж» и ИП «Малаева Г.С» для приобретения автотранспорта, ТОО «Эпсилон» - на строительство производственного цеха, и приобретения оборудования для производства минеральной воды. Кроме того, на приобретение коммерческой недвижимости и ее ремонта для организации там фитнес-клуба проект подал ИП «Ескалиев Т.Д».