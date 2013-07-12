RKSСегодня в областном акимате прошло заседание регионального координационного совета. На РКС рассматривались девять проектов. Первым члены регионального совета рассмотрели проект ТОО «Агрофирма «Акас». Свой проект агрофирма подала для субсидирования процентной ставки по первому направлению программы «Поддержка новых бизнес-инициатив». Директор «Акаса» Катаолла АШИГАЛИЕВ рассказал, для чего ему нужны деньги. В Зеленовском районе у него имеется птицефабрика. Сейчас там 130 тысяч птиц, тогда как проектная мощность фабрики 500 тысяч птиц. -  Мы провели реконструкцию фабрики за счет собственных средств, - рассказал Катаолла АШИГАЛИЕВ. - Закупили один комплект клеточного оборудования. Сейчас нам нужно еще один комплект клеточного оборудования. Именно на приобретение данного комплекта предприниматель и подал заявку. По словам предпринимателя, в дальнейшем на фабрике планируется открытие цеха для забоя птицы мощностью 2 тысячи птиц в час. Члены РКС один за другим задавали вопросы руководителю агрофирмы. Например, их интересовало, насколько это рискованный бизнес, ведь, как известно, птица нуждается в круглосуточной электроэнергии. АШИГАЛИЕВ ответил, что у него уже есть две небольшие электростанции, и в этом году планирует купить еще одну из Беларуси. В общем, РКС одобрил проект ТОО «Агрофирма «Акас» на сумму 134,5 миллиона тенге под 8% годовых через АО «Народный Банк». Кроме «Акаса» свои проекты представили ТОО «Строительная компания «Уральскстроймонтаж» и ИП «Малаева Г.С» для приобретения автотранспорта, ТОО «Эпсилон» - на строительство производственного цеха, и приобретения оборудования для производства минеральной воды. Кроме того, на приобретение коммерческой недвижимости и ее ремонта для организации там фитнес-клуба проект подал ИП «Ескалиев Т.Д».