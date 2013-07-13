Фото 24 KZ
Восток, Север, Центр и Юг Казахстана объединят свои усилия для наращивания экономического потенциала страны. В Усть-Каменогорске прошел Форум межрегиональной интеграции под председательством Премьер-Министра Серика Ахметова.
На мероприятии обсудили основные направления сотрудничества областей и озвучили конкретные предложения по объединению усилий в различных отраслях экономики.
В первую очередь форум был направлен на совершенствование механизмов взаимодействия власти, бизнеса и населения регионов для реализации задач, поставленных Президентом Нурсултаном Назарбаевым в «Стратегии «Казахстан-2050». Они сейчас являются наиболее приоритетными для республики.
Серик АХМЕТОВ, Премьер-Министр РК:
- Наряду с задачами индустриализации и диверсификации экономики, вопросы интеграции регионов сегодня выходят на первый план. Для того чтобы полноценно реализовать те выводы, которые нам открыла международная интеграция, нужно решить вопросы внутри региональной кооперации.
Ожидается, что ряд превентивных мер даст толчок для развития технологий и инвестиций для более эффективного использования экономического потенциала Восточно-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской и Карагандинской областей. Уже сейчас четыре региона, которые занимают около 40 процентов территории страны и где проживает треть всего населения, дают почти четверть от республиканского ВВП. В перспективе же их сотрудничество позволит выстоять в сложнейших экономических условиях.
Бердыбек САПАРБАЕВ, аким ВКО:
- При объединении наших возможностей и усилий можно выйти с минимальными затратами из любого кризиса.
В ходе форума было предложено создать единый антикризисный план четырех областей и принять программу продовольственной безопасности регионов. С учетом имеющихся взаимных потребностей и возможностей это даст быстрый положительный эффект.
Ансар МУСАХАНОВ, аким Алматинской области:
- Наша область является в основном аграрной, поэтому для нас важно межрегиональное сотрудничество в этом направлении. Предусмотрен ряд мер государственной поддержки для достижения поставленных задач.
По мнению участников, для достижения наиболее благоприятного результата, нужно скоординировать действия государственных органов, бизнеса и инвесторов. Взаимодействие всех структур не только упростит работу предпринимателей, но и поможет повысить казахстанское содержание. Один из промышленных гигантов Востока - «Казцинк» - намерен повысить этот показатель почти до 100 процентов.
Никола ПОПОВИЧ, председатель правления ТОО «Казцинк»:
- Мы много сырья закупаем в других странах: кокс, химическую продукцию. Это около 10 миллиардов. То, что мы приобретаем, к примеру, в России, в принципе можно освоить и в Казахстане.
Вообще, и это отдельно на форуме подчеркнул Премьер-Министр, вопросы региональной интеграции выходят на первый план в условиях предстоящего вступления Казахстана в ВТО и дальнейшей активизации Евразийского союза. Предприниматели страны видят в кооперации областей только положительные моменты.
Рахим ОШАКБАЕВ, первый заместитель председателя правления НЭПК «Союз «Атамекен»:
- Здоровая конкуренция с российскими регионами ужесточится. В этом отношении связь и кооперация казахстанских регионов для эффективной конкуренции очень важна.
Сотрудничество будет наращиваться во всех сферах, где возможен быстрый и качественный прирост.
Серик АХМЕТОВ, Премьер-Министр РК:
- Где есть у нас в стране очень большой потенциал, так это в сельском хозяйстве. У нас есть неограниченные возможности производства как продукции растениеводства, так и животноводства. Есть возможности производства высококачественного мяса.
Акимы 4 областей подписали соглашение о сотрудничестве и расширении межрегиональных связей. В рамках форума заключено 40 договоров на сумму, превышающую 20 миллиардов тенге. Серик Ахметов дал поручение Министерству регионального развития к проведению в конце текущего года первого Форума регионов с участием представителей всех областей, госорганов, экспертного сообщества.
Затем участники форума, во главе с Премьер-Министром посетили ряд объектов в Усть-Каменогорске. Интерес высоких гостей вызвал завод фотоэлектрических пластин ТОО «KazakhstanSolarSilicon», цех плавки титана и производства титановых слитков и сплавов на АО «УК ТМК».
Кроме того, Премьер ознакомился с ходом строительных работ легкоатлетического манежа имени Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой и Дворца единоборств.
Авторы: Антон Сергиенко, Аслан Тулепов, Усть-Каменогорск, 24 KZ.
