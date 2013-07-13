Фото 24.kz Фото 24.kz Тропический тайфун «Соулик» приблизился к берегам Тайваня. Школы и офисы на острове закрыты. К природному бедствию также готовятся в Китае и на юге Японии. Власти Пекина объявили максимальный «красный» уровень опасности. По данным местных синоптиков, приближение «Соулик» к Тайваньскому проливу приведет к увеличению высоты волн до 9 метров. Тем временем японские метеорологи предупреждают об опасности наводнений и схода оползней в горных районах. Тайфун «Соулик» - седьмой по счету тропический шторм, который образовался в Тихом океане в нынешнем сезоне. 24.kz