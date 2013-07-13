4В Южно-Казахстанской области родился 17-миллионный житель страны. По традиции юбилейному малышу и его родителям подарили скакуна. Знаменательное событие случилось в семье Мурата Омиша и Гульмиры Сапарбаевой. Их сын Алтынбек Ескара, которому 15 июля исполнится два месяца, сегодня самый известный житель села Тескен. Поздравить семью малыша спешат земляки со всей округи. А в минувшую пятницу семья принимала поздравления от имени главы региона Аскара Мырзахметова и акима Сайрамского района Валихана Кайназарова. Алтынбек – четвертый сын Мурата и Гульмиры. 11-летний Нурбек и 9-летний Жанибек школьники. 5-летний Асылбек пойдет в школу в следующем году. Мальчишки очень рады появлению братика. По очереди они качают его в колыбельке, мечтая о том, как через несколько лет возьмут его в свою футбольную команду. Их отец Мурат ведет подсобное хозяйство, мама – учительница английского языка. Оба супруга выросли в многодетных семьях, а потому на вопрос о том, будут ли у них еще дети, с легкостью отвечают, что детей будет столько, сколько пошлет Бог. Традиционно Южно-Казахстанская область является самой "рожающей" в стране. На юге появляется на свет каждый четвертый малыш. А потому неудивительно, что именно в Южном Казахстане проживает и 11-миллионный казахстанец Мухтар Абдрахим, родившийся в декабре прошлого года, и 17-миллионный казахстанец Алтынбек Ескара. Ирина ГАЛУШКО, Фото автора, Южно-Казахстанская область express-k.kz