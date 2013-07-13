фото с сайта dvdt.kz фото с сайта dvdt.kz По информации пресс-службы ДВД на транспорте, новым начальником ДВД на транспорте МВД РК назначен полковник полиции Берик Бисенкулов, сообщает Today.kz. Берик Бисенкулов родился 1 октября 1963 года. В 1985 году окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, в 1994 году - Карагандинскую высшую школу МВД РК. До назначения на эту должность Берик Бисенкулов был председателем Комитета дорожной полиции МВД РК.