фото с сайта mtc.gov.kz фото с сайта mtc.gov.kz Запрет на осуществление чартерных перевозок иностранными компаниями из Казахстана будет введен с 21 июля, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, сообщает ИА Новости-Казахстан. Данная мера направлена на обеспечение гарантий пассажиров по качественному и своевременному оказанию услуг авиакомпаниями. В настоящее время чартерные компании, осуществляющие свою деятельность на территории Казахстана, заключают договоры по оказанию услуг напрямую с туроператорами и не несут ответственности за срыв или задержку рейса перед пассажирами. Как отметил Председатель Комитета гражданской авиации МТК РК Бекен Сейдахметов, «разрешения, позволяющие иностранным перевозчикам формировать чартеры на территории Казахстана, будут выдаваться до 21 июля. Однако, переведя данные рейсы на регулярный формат, они смогут продолжить свою деятельность. Для этого необходимо внести поправки к межправительственному соглашению, по которому осуществляется авиасообщение между двумя странами. Отметим, что в отличие от чартерных рейсов, расписание регулярных рейсов согласовывается авиационными администрациями двух стран, а ответственность за их выполнение определяется межправительственным соглашением. Напомним, в результате банкротства турецкой авиакомпании Sky Airlines в июне, казахстанские туристы не смогли своевременно вернуться в Казахстан по купленным билетам. Их возвращение было организовано за счет государства. Аналогичные ситуации были и в прошлые годы. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан», предусматривающий запрет для иностранных перевозчиков на осуществление чартерных перевозок, формируемых на территории РК, вступает в силу 21 июля. today.kz