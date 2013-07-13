Фото newskaz.ru Фото newskaz.ru В Казахстане в январе-июне 2013 года произведено 1,262 миллиона тонн моторного топлива (бензин, в том числе авиационный), что на 15,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2012 года, сообщило Агентство республики по статистике. Кроме того, по данным Статагентства, в республике в отчетном периоде произведено 2,638 миллиона тонн дизельного топлива (рост на 16,3%), 1,993 миллиона тонн топочного мазута (рост на 2,6%). В Казахстане в настоящее время работает три крупных нефтеперерабатывающих завода: Павлодарский, Атырауский и Шымкентский. newskaz.ru