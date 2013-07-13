Фото REUTERS Фото REUTERS Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден пообещал не вредить США, что было условием для получения политубежища в России, написала в своем Twitter журналистка New York Times Эллен Барри со ссылкой на правозащитницу Марину Локшину, принимавшую участие во встрече в "Шереметьево". "Я в состоянии принять лишь предложение России из-за невозможности выезда <...> Я не буду предпринимать или планировать действий, наносящих ущерб США. Я желаю США добра", - процитировала Сноудена журналистка NYT Эллен Барри со ссылкой на правозащитницу, принимающую участие во встрече, передает РИА Новости. По ее словам, Сноуден заявил, что УВКБ ООН признало его лицом, обратившимся за убежищем. Также агентство Рейтер сообщает, что Сноуден попросит в России временное политическое убежище. newskaz.ru