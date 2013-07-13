Автомобилисты Астаны перед отпуском начали массово погашать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Причина кроется в том, что водители, которые имеют задолженности по административным нарушениям (в том числе штрафам за несоблюдение ПДД), не могут выехать за границу. Такие нормы появились в казахстанском законодательстве после принятия нового закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Об этом сообщил журналистам начальник административной практики управления дорожной полиции Астаны Тахир Абдурахманов. «В связи с этим сейчас наблюдается очень большой наплыв граждан, которые перед отъездом в отпуск стараются погасить все свои штрафы, чтобы на границе у них не было проблем», — цитирует Абдурахманова издание агентство «Казинформ». По его словам, в данный момент уровень взыскания штрафов за нарушения ПДД составляет 63%. Как уже писали на Авто@mail.ru, согласно новому закону «О дорожном движении», который готовятся принять в Казахстане, при погашении штрафа в течение суток его сумма будет снижена на 50%. auto.mail.ru