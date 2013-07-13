Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Спорная таблица соответствия автомобилей к требованиям регламента по экологическим классам, опубликованная еще в феврале, начала трепать нервы казахстанцам. С начала месяца мы получаем кучу писем с одним и тем же вопросом - как быть, если автомобиль, пригнанный в РК, не проходит по стране происхождения в пресловутой таблице? Да, конечно, та таблица не идеальна. Бесспорно, нужно считать отправной точкой рынок, откуда идет экспорт, а не страну производства. Тем не менее, правительство приняло это постановление (6 февраля 2013 года), причем не раз в СМИ распространялась та самая неправильная таблица... Но народ наш не победить: с упорством слепого танкиста продолжают натыкаться на одни и те же грабли. По нашим данным, не меньше сотни автомобилей (преимущественно японских брендов) скопились на СВХ. Можно, конечно, и дальше писать в разные инстанции, но вряд ли что-то это изменит. Власть имущие заняты написанием технического регламента стран ТС, который будет приведен к общим требованиям к введению следующего экологического класса Евро-5. Что же делать тем, кто не успел растаможить автомобиль в Казахстане, не проходящий по таблице? - Пробовать получить сертификат соответствия Euro-4 (что пока сделать не удается), либо везти автомобиль в Россию или Кыргызстан. auto.lafa.kz