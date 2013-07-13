В Сирии авиаударом повреждена крепость крестоносцев
Фото: Nev1 / Wikipedia Крепость Крак де Шевалье (Krak des Chevaliers), находящаяся в сирийской провинции Хомс и внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждена в результате авиаудара. Об этом сообщает в субботу Agence France-Presse со ссылкой на видео очевидцев, которые винят в произошедшем сирийские ВВС. На одной из записей видно, как после прямого попадания взрывается башня стоящего на холме замка. Другой ролик показывает разрушения, причиненные внутренним помещениям, пишет агентство, - отверстие в потолке и обломки на полу. В Наблюдательном совете по правам человека в Сирии подтвердили, что в пятницу по окрестностям замка были нанесены три авиаудара. По данным правозащитников, это было сделано после сообщения об использовании замка повстанцами в качестве своей базы. Крак де Шевалье считается одной из наиболее сохранившихся крепостей госпитальеров в мире. Изначально ее занимал курдский гарнизон эмира Алеппо, позже ее дважды захватывали крестоносцы, которые в итоге передали ее ордену госпитальеров. Госпитальеры восстановили крепость и построили множество дополнительных помещений, превратив ее в самый большой оплот крестоносцев в Святой земле. В 2006 году вместе с цитаделью Саладина замок был внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. lenta.ru