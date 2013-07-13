Иллюстративное фото с сайта primorye24.ru Иллюстративное фото с сайта primorye24.ru 12 июля в районе «Авиагородка» в бессознательном состоянии был обнаружен 24-летний парень, который был доставлен в БСМП с диагнозом открытая черепно-мозговая травма и огнестрельное ранение головы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вечером того же дня потерпевший скончался в реанимации не приходя в сознание. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты травматическое оружие марки «ОСА», резиновая пуля и пустые бутылки от пива и минеральной воды. Травматический пистолет состоит на «криминальном учете», как похищенный в прошлом году. По данным пресс-службы ДВД области, убийство произошло в ходе пьяной ссоры. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 27-летний мужчина, который был признан подозреваемым по данному уголовному делу пришел с явкой повинной. Он водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление свидетелей и очевидцев по данному уголовному делу.