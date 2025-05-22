С 24 мая с 9.00 «Отбасы банк» запускает цифровую платформу orken.otbasybank.kz для подачи заявок на постановку в очередь на жилье. Для того, чтобы встать в очередь казахстанцам понадобится электронная цифровая подпись. Портал будет работать круглосуточно. Заявка на постановку в очередь будет рассматриваться в течение одного рабочего дня. В случае приложения к заявке сканированных документов, рассмотрение продлится до 3 рабочих дней.

Претендентами на получение жилья на льготных условиях могут стать совершеннолетние казахстанцы, у которого за последние пять лет не было собственного жилья и те, чьё единственное жилье было признано аварийным.

Отметим, что система сама проверит наличие недвижимости, статус, доходы и категорию. Очередь будет формироваться по дате подачи заявки. Приоритет будет отдаваться ветеранам ВОВ, многодетным семьям, детям-сиротам, вдовам/вдовцам, инвалидам 1 и 2 группы и иным социально-уязвимым слоям населения.

Списки тех, кто уже стоит в очереди на жилье в акиматах, передадут банку с 16 по 26 июня этого года.

Согласно Закону РК "О жилищных отношениях" государство предоставляет следующие меры поддержки:

предоставление арендного жилища с возможностью последующего выкупа;

субсидирование арендных платежей за жилище;

предоставление льготных ипотечных жилищных займов;

предоставление жилищных сертификатов.

Отметим, что бесплатное жилье не предусмотрено.

В каких случаях вам могут отказать:

У вас есть собственное жилье, либо было за последние пять лет;

Вы уже получали господдержку на жилье;

У члена вашей семьи есть жилье. Членами семьи признаются постоянно совместно проживающие супруг (супруга), совместные или дети одного из супругов (в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся на иждивении или под опекой или попечительством).





Фото: pexels.com