Центр развития трудовых ресурсов составил краткосрочный прогноз по вакансиям на 2025 год. Данные взяты с Электронной биржи труда (ЭБТ). Прогноз сделан по трём вариантам: базовый, оптимистичный и пессимистичный. Он охватывает весь 2025 год — с первого по четвёртый квартал. В зависимости от сценария, на ЭБТ ожидается от 1,15 до 1,25 миллиона вакансий.
В базовом варианте прогнозируется 1,2 миллиона вакансий — это на 8% больше, чем в 2024 году. Больше всего вакансий в 2025 году ожидается в Астане, Алматы, Туркестанской, Карагандинской и Атырауской областях. Квалифицированных работников больше всего будут искать в Астане, Алматы, Павлодарской и Карагандинской областях. Рабочие профессии будут востребованы в Павлодарской, Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.
Топ-10 наиболее востребованных квалифицированных профессий:
- учителя средней школы по общественным наукам (29,5 тыс. вакансий);
- средний медицинский персонал по уходу (23,3 тыс.);
- воспитатели в дошкольном образовании (22,0 тыс.);
- работники по уходу за больными (19,2 тыс.);
- учителя начальной школы (17,0 тыс.);
- няни (в детском саду) (15,8 тыс.);
- охранники (15,2 тыс.);
- учителя средней школы по естественным наукам (15,1 тыс.);
- водители и шоферы легковых автомобилей (14,3 тыс.);
- учителя средней школы по математическим наукам (13,1 тыс.).
Топ-10 наиболее востребованных рабочих профессий:
- средний медицинский персонал по уходу (23,3 тыс. вакансий);
- операторы бойлеров и паровых машин (10 тыс.);
- строители-монтажники и рабочие родственных занятий (9,1 тыс.);
- слесари промышленного оборудования (9,1 тыс.);
- газорезчики (8,9 тыс.);
- водители автобусов (7,6 тыс.);
- операторы по выработке электроэнергии (6,7 тыс.);
- сантехники и трубопроводчики (6,4 тыс.);
- трактористы (6,2 тыс.);
- водители грузового автомобиля (5,8 тыс.).
В центре сообщили, что больше всего нужны рабочие в сферах здравоохранения, промышленности, транспорта и логистики, а также строительства и ЖКХ.
Фото: pexels.com