Больше всего нужны рабочие в сферах здравоохранения, промышленности, транспорта и логистики, а также строительства и ЖКХ.

Центр развития трудовых ресурсов составил краткосрочный прогноз по вакансиям на 2025 год. Данные взяты с Электронной биржи труда (ЭБТ). Прогноз сделан по трём вариантам: базовый, оптимистичный и пессимистичный. Он охватывает весь 2025 год — с первого по четвёртый квартал. В зависимости от сценария, на ЭБТ ожидается от 1,15 до 1,25 миллиона вакансий.

В базовом варианте прогнозируется 1,2 миллиона вакансий — это на 8% больше, чем в 2024 году. Больше всего вакансий в 2025 году ожидается в Астане, Алматы, Туркестанской, Карагандинской и Атырауской областях. Квалифицированных работников больше всего будут искать в Астане, Алматы, Павлодарской и Карагандинской областях. Рабочие профессии будут востребованы в Павлодарской, Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

Топ-10 наиболее востребованных квалифицированных профессий:

учителя средней школы по общественным наукам ( 29,5 тыс. вакансий);

вакансий); средний медицинский персонал по уходу ( 23,3 тыс. );

); воспитатели в дошкольном образовании ( 22,0 тыс. );

); работники по уходу за больными ( 19,2 тыс. );

); учителя начальной школы ( 17,0 тыс. );

); няни (в детском саду) ( 15,8 тыс. );

); охранники ( 15,2 тыс. );

); учителя средней школы по естественным наукам ( 15,1 тыс. );

); водители и шоферы легковых автомобилей ( 14,3 тыс. );

); учителя средней школы по математическим наукам (13,1 тыс.).

Топ-10 наиболее востребованных рабочих профессий:

средний медицинский персонал по уходу ( 23,3 тыс. вакансий);

вакансий); операторы бойлеров и паровых машин ( 10 тыс. );

); строители-монтажники и рабочие родственных занятий ( 9,1 тыс. );

); слесари промышленного оборудования ( 9,1 тыс. );

); газорезчики ( 8,9 тыс. );

); водители автобусов ( 7,6 тыс. );

); операторы по выработке электроэнергии ( 6,7 тыс. );

); сантехники и трубопроводчики ( 6,4 тыс. );

); трактористы ( 6,2 тыс. );

); водители грузового автомобиля (5,8 тыс.).

В центре сообщили, что больше всего нужны рабочие в сферах здравоохранения, промышленности, транспорта и логистики, а также строительства и ЖКХ.

Фото: pexels.com