Центр развития трудовых ресурсов составил краткосрочный прогноз по вакансиям на 2025 год. Данные взяты с Электронной биржи труда (ЭБТ). Прогноз сделан по трём вариантам: базовый, оптимистичный и пессимистичный. Он охватывает весь 2025 год — с первого по четвёртый квартал. В зависимости от сценария, на ЭБТ ожидается от 1,15 до 1,25 миллиона вакансий. 

В базовом варианте прогнозируется 1,2 миллиона вакансий — это на 8% больше, чем в 2024 году. Больше всего вакансий в 2025 году ожидается в Астане, Алматы, Туркестанской, Карагандинской и Атырауской областях. Квалифицированных работников больше всего будут искать в Астане, Алматы, Павлодарской и Карагандинской областях. Рабочие профессии будут востребованы в Павлодарской, Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

Топ-10 наиболее востребованных квалифицированных профессий:

  • учителя средней школы по общественным наукам (29,5 тыс. вакансий);
  • средний медицинский персонал по уходу (23,3 тыс.);
  • воспитатели в дошкольном образовании (22,0 тыс.);
  • работники по уходу за больными (19,2 тыс.);
  • учителя начальной школы (17,0 тыс.);
  • няни (в детском саду) (15,8 тыс.);
  • охранники (15,2 тыс.);
  • учителя средней школы по естественным наукам (15,1 тыс.);
  • водители и шоферы легковых автомобилей (14,3 тыс.);
  • учителя средней школы по математическим наукам (13,1 тыс.).

Топ-10 наиболее востребованных рабочих профессий:

  • средний медицинский персонал по уходу (23,3 тыс. вакансий);
  • операторы бойлеров и паровых машин (10 тыс.);
  • строители-монтажники и рабочие родственных занятий (9,1 тыс.);
  • слесари промышленного оборудования (9,1 тыс.);
  • газорезчики (8,9 тыс.);
  • водители автобусов (7,6 тыс.);
  • операторы по выработке электроэнергии (6,7 тыс.);
  • сантехники и трубопроводчики (6,4 тыс.);
  • трактористы (6,2 тыс.);
  • водители грузового автомобиля (5,8 тыс.).

В центре сообщили, что больше всего нужны рабочие в сферах здравоохранения, промышленности, транспорта и логистики, а также строительства и ЖКХ.

Фото: pexels.com