Бренд Jetour, являющийся лидером по продажам китайских автомобилей в Казахстане по итогам первого квартала 2025 года, в апреле, согласно отчёту автомобильного союза «Қазақстанның Автокөлік Одағы», подтвердил свое присутствие в числе лидеров.

Три месяца подряд Jetour Qazaqstan, входящий в состав казахстанской автомобильной компании Allur, устанавливает рекорды по продажам китайских автомобилей. В апреле 2025 года автомобили бренда Jetour приобрели 1 368 клиентов. Благодаря устойчивому росту спроса доля Jetour на локальном рынке увеличилась с 6,94% в марте до 7,12% в апреле. Всего с начала года выбор в пользу Jetour сделали 4 471 казахстанцев.

Лидером продаж в модельной линейке стал кроссовер Jetour X70 — реализовано 395 автомобилей, что составляет рост на 83% по сравнению с прошлым месяцем. Настоящим прорывом в апреле стала модель Jetour Dashing — продано 295 автомобилей, что на целых 187,7% больше, чем в марте. При этом новая модель X50, дебютировавшая в начале 2025 года, уверенно удерживает позиции одного из самых востребованных автомобилей: в апреле было продано 324 единицы. Выбор в пользу полноприводного кроссовера T2 сделали 185 покупателей.

Подводя итоги, в общем рейтинге продаж за апрель 2025 года три бренда, входящие в состав казахстанской автомобильной компании Allur, снова вошли в пятерку лидеров. Опрос по качеству послепродажного обслуживания показал: 90% владельцев автомобилей Jetour довольны сервисом, а 75% респондентов выразили готовность рекомендовать техническое обслуживание в официальных дилерских центрах бренда.

Jetour Qazaqstan располагает 29 дилерскими центрами по всей стране и предлагает 6 модельных линеек автомобилей, которые выпускаются на заводе Allur. Благодаря широкой дилерской сети каждый покупатель может легко найти ближайший центр продаж. Согласно результатам апрельского опроса, 95% клиентов остались довольны приобретением автомобиля Jetour, а 88% готовы рекомендовать дилерские центры бренда своим знакомым.

Спрос на автомобили Jetour поддерживают выгодные финансовые условия. Совместно с Allur Finance продолжается программа кредитования, позволяющая приобрести автомобиль под 4% на 7 лет.