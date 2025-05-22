По данным министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 117 тысяч человек на сумму 21,1 миллиарда тенге.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от МРП и в этом году составляют:

на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП или 149 416 тенге;

на четвертого и более ребенка – 63 МРП или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

на первого ребенка – 5,76 МРП или 22 648 тенге;

на второго ребенка – 6,81 МРП или 26 777 тенге;

на третьего ребенка – 7,85 МРП или 30 866 тенге;

на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Такую единовременную выплату c начала года получили 81,8 тысяч человек на общую сумму 117,3 миллиарда тенге. Средний размер назначенной выплаты составил 1,6 миллиона тенге.

Также из ГФСС участнику системы соцстрахования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За 4 месяца 2025 года данная выплата назначена 88,8 тыс. человек на сумму 147 миллиарда тенге, в том числе в апреле выплата была назначена 25,2 тыс. человек на сумму 36,7 миллиарда тенге. Ежемесячный средний размер выплаты за 4 месяца составил 91 953 тенге.

