Департамент АФМ в Шымкенте окончил расследование по факту хищения бюджетных средств.
В числе подозреваемых: исполняющий обязанности ректора, директора финансового и административного департаментов, а также руководители подрядных организаций.
Следствие установило, что Университет заключил фиктивные договоры на оказание услуг, выполнение строительно-монтажных работ и поставку товаров на общую сумму 256 млн тенге.
Однако данные работы фактически не проведены, а бюджетные средства перечислены на счета аффилированных подрядных организаций на основании подложных актов выполненных работ, а затем обналичены.
На преступные доходы подозреваемыми приобретены 6 дорогостоящих автомобилей (Мерседес Бенц S-класс, Lexus LX570 и др.) и элитный коттедж в центре г.Шымкент общей стоимостью 254 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.
В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело направлено в суд.
