Департамент АФМ в Шымкенте окончил расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М.Ауэзова в особо крупном размере.

Элитный коттедж и шесть иномарок приобрели на деньги вуза в Шымкенте

В числе подозреваемых: исполняющий обязанности ректора, директора финансового и административного департаментов, а также руководители подрядных организаций.

Следствие установило, что Университет заключил фиктивные договоры на оказание услуг, выполнение строительно-монтажных работ и поставку товаров на общую сумму 256 млн тенге.

Однако данные работы фактически не проведены, а бюджетные средства перечислены на счета аффилированных подрядных организаций на основании подложных актов выполненных работ, а затем обналичены.

На преступные доходы подозреваемыми приобретены 6 дорогостоящих автомобилей (Мерседес Бенц S-класс, Lexus LX570 и др.) и элитный коттедж в центре г.Шымкент общей стоимостью 254 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.

В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: pixabay.com