Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Орал», в период летней навигации, который продлится до 25 октября 2025 года, пассажирам будет доступно шесть внутренних и четыре международных направлений. Так, с 3 июня возобновляются полеты в Шымкент, которые будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и субботам. Также продолжатся полеты в Туркестан, куда также же два раза в неделю, по средам и субботам осуществляет рейсы авиакомпания Scat. Увеличится количество рейсов по одному из самых популярных летних направлений – Актау. В данный момент до побережья Каспийского моря из Уральска можно долететь три раза в неделю, летом количество рейсов увеличится до пяти.

С 20 мая постепенно будет увеличиваться количество рейсов в Астану и Алматы. Сейчас в эти города рейсы осуществляются ежедневно. В течение лета будет введено еще по семь дополнительных рейсов.

В этом весенне-летнем сезоне заявлено четыре международных направления – это регулярный рейс во Франкфурт-на-Майне, чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх и Анталью. В египетский Шарм-эль-Шейх вас доставит Боинг-737 авиакомпании Scat, а вот на турецкое побережье помимо авиакомпании Scat летает Airbus A320 авиакомпании FlyArystan.

Открытием летнего сезона 2025 года станет рейс в знаменитый курорт Сочи, полеты в который будет осуществлять российская авиакомпания IrAero. Первый рейс запланирован на 5 июня.

Планируется, что в этом сезоне по сравнению с прошлым вырастет интенсивность перелётов.