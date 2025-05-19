Экспертиза показала, что угонщик был в состоянии наркотического опьянения.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что им поступил звонок от местного жителя. Мужчина сообщил о краже автомобиля со двора дома. На розыск угонщика направили весь личный состав. С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что автомобиль выехал за пределы города в сторону Акжайыкского района. Машину остановили вблизи села Битик. Водитель попытался скрыться, но его задержали.

Им оказался 35-летний житель Уральска. Ранее лишенный водительских прав за пьяную езду. В этот раз мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 200 УК РК «Незаконное завладение транспортным средством без цели хищения» и статье 346 «Управление транспортным средством лицом, лишённым такого права, в состоянии опьянения». Также на него составили шесть административных протоколов за нарушение ПДД во время побега.