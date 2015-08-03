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Социум

Прием документов на арендное жилье начался в Уральске

Сегодня, 3 августа, в отделе ЖКХ, ПТ и АД г.Уральск начался прием документов на три строящихся дома в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам начальника сектора жилья и приватизации ЖКХ г.Уральск Армана БИСЕМБАЛИЕВА, прием документов продлится до 21 августа. - Согласно программе "Развитие регионов - 2020", с сегодняшнего дня нами производится прием документов по группе 1 среди очередников. Это те граждане, которые состоят у нас на очереди нуждающихся в жилье. Мы принимаем документы на арендное жилье с последующим выкупом, - рассказал Арман БИСЕМБАЛИЕВ. К слову,
Анэль Кайнеденова
Прием документов на арендное жилье начался в Уральске
Сегодня, 3 августа, в отделе ЖКХ, ПТ и АД г.Уральск начался прием документов на три строящихся дома в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 По словам начальника сектора жилья и приватизации ЖКХ г.Уральск Армана БИСЕМБАЛИЕВА, прием документов продлится до 21 августа. - Согласно программе "Развитие регионов - 2020", с сегодняшнего дня нами производится прием документов по группе 1 среди очередников. Это те граждане, которые состоят у нас на очереди нуждающихся в жилье. Мы принимаем документы на арендное жилье с последующим выкупом, - рассказал Арман БИСЕМБАЛИЕВ. К слову, сегодня в ЖКХ в прямом смысле яблоку негде было упасть. Люди ругались, стоя в очереди. - Документы будут приниматься еще почти три недели, но вот люди приходят именно в первый день. Поэтому просьба к ним - не создавать ажиотаж, - отметил начальник сектора жилья. - Прием ведем среди очередников, которые стоят в очереди по пяти раздельным спискам на 153 квартиры в трех домах в поселке Зачаганск. После приема документов сектор жилья начнет обработку. Документы тех граждан, которые подошли по требованию (кстати, предпочтения отдаются в первую очередь тем, кто встал на очередь раньше), будут переданы в АО "Жилстройсбербанк Казахстана", который проверит их на платежеспособность. Прием документов осуществляется на строящиеся три дома по адресу: г.Уральск, Зачаганский сельский округ, 5-этажный дом, пятно №21 - 45 квартир, там же в Зачаганске 9-этажный дом, пятно №22 - 36 квартир, Зачаганск, 9-этажный дом, пятно №32 - 72 квартиры по линии ЖССБК через выкуп в собственность. Квартиры будут выдавать по поднаправлению «Жилье для всех категорий населения» по категории лиц: - лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; - семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; - пенсионеры по возрасту; - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия; - оралманы; - лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - многодетные семьи; - неполные семьи; - государственные служащие; - работники бюджетных организаций; - военнослужащие; - кандидаты в космонавты, космонавты; - сотрудники специальных государственных органов; - лица, занимающие государственные выборные должности. Исключение составляют следующие категории, то есть у данных категорий лиц документы приниматься не будут: - инвалиды 1 и 2 групп; - лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом правительством Республики Казахстан; - семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка. Документы будут приниматься в секторе жилья и приватизации ЖКХ г. Уральск по улице Фрунзе, 127А, кабинет № 21Б в рабочие дни с понедельника до пятницы с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов. Перечень необходимых документов: 1) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи (копия и оригинал для сверки); 2) свидетельство о заключении брака (расторжении брака), о смерти супруга/супруги, рождении детей (копия и оригинал для сверки), также заявление о том, что заявитель в браке не состоит; 3) справка о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи недвижимого имущества или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан (ул. Жамбыла, 81, ЦОН); 4) адресная справка о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте (ул. Жамбыла, 81, ЦОН); 5) справка с места работы заявителя (для категории государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, сотрудникам специальных государственных органов и лицам, занимающим государственные выборные должности); 6) справка с места работы заявителя, подтверждающая получение доходов (для предъявления в финансовые институты); 7) справка, подтверждающая наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых хронических заболеваний члена семьи (при необходимости); 8) копия уведомления о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности на момент подачи заявления на участие в программе; 9) скоросшиватель.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА  
жилье прием документов

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