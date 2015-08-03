Прием документов на арендное жилье начался в Уральске

Сегодня, 3 августа, в отделе ЖКХ, ПТ и АД г.Уральск начался прием документов на три строящихся дома в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам начальника сектора жилья и приватизации ЖКХ г.Уральск Армана БИСЕМБАЛИЕВА, прием документов продлится до 21 августа. - Согласно программе "Развитие регионов - 2020", с сегодняшнего дня нами производится прием документов по группе 1 среди очередников. Это те граждане, которые состоят у нас на очереди нуждающихся в жилье. Мы принимаем документы на арендное жилье с последующим выкупом, - рассказал Арман БИСЕМБАЛИЕВ. К слову,