Пристанища для бродяг: почему в Атырау массово сносят заброшенные здания

В Атырау наводят порядок на опасных участках: там сносят заброшенные здания, ставят камеры и проводят освещение. Из 140 бесхозяйных строений 75 уже разрушили, сообщили в РСК. Подрядная компания ТОО "Energy Systems" продолжит сносить оставшиеся объекты.

- В заброшках часто собираются пьяные компании и бездомные. Снос таких зданий делает город безопаснее и преображает его внешний вид, - пояснил прокурор города Мерген Мендыгалиев.

По словам замглавы городского отдела ЖКХ Олжаса Хасанова, всех людей из этих зданий уже переселили, а на освободившейся земле планируют построить новые дома и магазины.