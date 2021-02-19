С их участием будут рассматриваться дела, где статья предусматривает смертную казнь или пожизненное лишение свободы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В уголовный ЗКО больше всего поступило дел по убийству Иллюстративное фото из архива "МГ" 18 февраля в здании специализированного межрайонного суда ЗКО по уголовным делам прошел брифинг, где и.о. председателя суда Бакыт Ермаханов озвучил итоги прошлого года. С его слов в 2020 году в суд поступило 44 уголовных дела, где было 60 обвиняемых. В сравнении с 2019 годом, количество уголовных дел увеличилось на 13%. - Из этого числа 26 уголовных дел было по статье убийство, то есть 59% от всех уголовных дел, остальные дела были по изнасилованию, хранению и сбыту наркотиков, - отметил он. Бакыт Ермаханов рассказал, что во время карантина возникали сложности в судебном процессе, тем не менее они не приостанавливали рассмотрение уголовных дел. - Ни для кого не секрет, что уголовные дела рассматривались онлайн. Бывали проблемы со связью, и приходилось один и тот же вопрос задавать по несколько раз. В итоге получалось, если в обычном режиме мы рассматривали бы это дело в течение месяца, то онлайн-рассмотрение длилось вдвое дольше, - пояснил Бакыт Ермаханов. К слову, к самому длительному тюремному сроку в 2020 году был приговорен мужчина Серик Кафизов, который сжег свою жену и двоих дочерей. - Он был приговорен к пожизненному сроку лишения свободы с отбыванием наказания в колонии с чрезвычайной безопасности, из них первые пять лет он проведет в колонии полной безопасности, - пояснил судья. Также Бакыт Ермаханов отметил, что также были внесены поправки в закон о суде с участием присяжных заседателей. - Теперь с 11 января этого года дела по статье 120  УК РК "Изнасилование" будут рассматриваться без участия присяжных заседателей, - сказал судья. - С их участием могут рассматриваются дела, где статья предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь. В ЗКО больше всего было совершено убийств из всех уголовных дел Бакыт Ермаханов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА