Привыкли к красивой жизни: какие знаки зодиака считают, что за них обязаны платить

Рассказываем про 5 знаков зодиака, для которых финансовые траты партнера - это не меркантильность, а главное проявление любви и заботы.

Раздельный счет в ресторане или финансовое равноправие подходят далеко не всем. Астрологи выделили пять знаков зодиака, для которых чужие траты на их нужды - это лучшее доказательство любви, уважения и заботы.

Лев: инвестиция в королевский статус

Для Львов финансовая щедрость партнера - главный маркер его искренности. Представители этого знака убеждены, что заслуживают лучшего отношения, дорогих подарков и красивых жестов по умолчанию. Взамен Лев готов дарить масштабные эмоции, но если поток финансовых знаков внимания иссякнет, он решит, что чувства остыли.

Весы: эстетика за чужой счет

Весы органически не выносят серости и жесткой экономии. Им жизненно необходимы качественные рестораны, красивые вещи и путешествия, но тратить личные ресурсы на этот антураж они готовы далеко не всегда. Обаяние позволяет им получать желаемое без прямых просьб - с помощью прозрачных намеков.

Рыбы: бытовой инфантилизм

Рыбы живут эмоциями и часто игнорируют материальную сторону реальности. Они не изучают ценники и не умеют планировать бюджет. Когда кто-то берет на себя их расходы, Рыбы искренне радуются, что их избавили от рутины. Для них оплаченный ужин - это синоним безопасной гавани и заботы.

Телец: гедонизм на полном доверии

Тельцы умеют зарабатывать сами, но слишком любят комфорт, вкусную еду и хорошее вино, чтобы отказываться от них, когда платит кто-то другой. Чужую щедрость они принимают спокойно, как естественный ход вещей. При этом Телец никогда не остается в долгу и со временем обязательно отблагодарит преданностью или ответными подарками.

Близнецы: развлечения без обязательств

Финансовое планирование - слабая сторона Близнецов. Они обожают спонтанные поездки и вечеринки, но редко задумываются о том, кто за все это платит. Если спутник берет расходы на себя, Близнецы соглашаются без колебаний. Главное - не предъявлять им после этого претензий, иначе они мгновенно исчезнут.

Помните, что на финансовое поведение и характер человека влияют не только звезды. Астрология указывает лишь на возможные склонности, но в реальной жизни всё зависит от личной осознанности, воспитания и работы над собой.