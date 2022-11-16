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Социум

Приходится слышать невнятные отговорки: Токаев призвал бизнесменов вкладываться в социальную сферу

По словам президента, Казахстану нужен деятельный гражданский патриотизм. Фото Борт№1 в Telegram Президент на встрече с общественностью Алматы сказал, что постоянно призывает богатых бизнесменов вкладываться в социальную сферу и развивать общественно значимые проекты. - В ответ же иной раз приходится слышать какие-то невнятные отговорки, видеть их отстранённость, отсутствие какого-либо желания деятельно участвовать в улучшении жизни в стране. По-видимому, это означает, что их не беспокоит судьба страны, а призывы к социальной ответственности для них пустой звук. Подобная позиция вызывает вопро
Дана Рахметова
Приходится слышать невнятные отговорки: Токаев призвал бизнесменов вкладываться в социальную сферу
По словам президента, Казахстану нужен деятельный гражданский патриотизм.
Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства из-за дефицита сахара
Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства из-за дефицита сахара
Фото Борт№1 в Telegram Президент на встрече с общественностью Алматы сказал, что постоянно призывает богатых бизнесменов вкладываться в социальную сферу и развивать общественно значимые проекты.
- В ответ же иной раз приходится слышать какие-то невнятные отговорки, видеть их отстранённость, отсутствие какого-либо желания деятельно участвовать в улучшении жизни в стране. По-видимому, это означает, что их не беспокоит судьба страны, а призывы к социальной ответственности для них пустой звук. Подобная позиция вызывает вопросы. Мы будем делать выводы, - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что состоятельные люди в других странах участвуют в решении не только внутренних проблем, но и содействуют продвижению национальных интересов за рубежом, используя свои бизнес-связи.
- Нашей стране нужен деятельный гражданский патриотизм. Относиться ко всему происходящему вокруг по принципу «моя хата с краю» недопустимо, - заключил Токаев.
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Бизнес Токаев

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