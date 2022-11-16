Приходится слышать невнятные отговорки: Токаев призвал бизнесменов вкладываться в социальную сферу

По словам президента, Казахстану нужен деятельный гражданский патриотизм. Фото Борт№1 в Telegram Президент на встрече с общественностью Алматы сказал, что постоянно призывает богатых бизнесменов вкладываться в социальную сферу и развивать общественно значимые проекты. - В ответ же иной раз приходится слышать какие-то невнятные отговорки, видеть их отстранённость, отсутствие какого-либо желания деятельно участвовать в улучшении жизни в стране. По-видимому, это означает, что их не беспокоит судьба страны, а призывы к социальной ответственности для них пустой звук. Подобная позиция вызывает вопро