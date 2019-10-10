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Приятель сразу сказал есть хитрость: всем кто не знает, как просверлить стекло

https://mgorod.kz/projects/nitem/priyatel-srazu-skazal-est-hitrost-vsem-kto-ne-znaet-kak-prosverlit-steklo/
Marat
Приятель сразу сказал есть хитрость: всем кто не знает, как просверлить стекло
https://mgorod.kz/projects/nitem/priyatel-srazu-skazal-est-hitrost-vsem-kto-ne-znaet-kak-prosverlit-steklo/

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