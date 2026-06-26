Призыв и демобилизацию в Казахстане будут проводить в новом формате - Токаев

В Казахстане кардинально изменят формат проведения ключевых этапов воинской службы. Новые церемонии призваны укрепить уважение к Вооружённым силам и повысить их престиж среди подрастающего поколения, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства сообщил, что полностью поддержал инициативу по модернизации армейских традиций. Реформа будет опираться на базовый патриотический принцип "Адал азамат - Сарбаз - Отан қорғаушы" ("Ответственный гражданин - Воин - Защитник Отечества").

- Отныне три главных этапа воинской службы - призыв, принятие присяги и демобилизация - будут проходить в новом формате, торжественно, в соответствии с государственной протокольной практикой, - заявил президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, внедрение нового официального церемониала придаст этим событиям особую значимость в глазах казахстанцев, обеспечит преемственность поколений и поднимет авторитет армии как в обществе в целом, так и среди молодёжи. Президент подчеркнул, что срочная служба обязана стать важнейшей школой воспитания настоящих патриотов.

- Быть солдатом - это высокая честь, и каждый, кто достойно отслужил в рядах Вооружённых сил, должен пользоваться почётом и признанием нашего общества. Мы все вместе сделаем так, чтобы родители гордились своими сыновьями и дочерьми, выбравшими воинскую стезю, - отметил он.

Глава государства также добавил, что фундаментом мировоззрения каждого молодого казахстанца должны выступать искреннее уважение к государственным символам и высокая гражданская ответственность. В условиях глобальной турбулентности это вопрос безопасности всей страны.