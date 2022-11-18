Призывы к незаконным митингам в сети: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

Жителей просят воздержаться от участия в их незаконных действиях. Фото: Генпрокуратура РК В Генеральной прокуратуре сообщили, что в социальных сетях распространяются призывы запрещённой судом организации к проведению и участию 20 ноября в незаконных митингах и «совершению иных противоправных действий». - Согласно национальному и международному праву, любая деятельность таких организаций, целями которых является терроризм или насильственный экстремизм, находится под запретом. Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Каза