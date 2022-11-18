- Согласно национальному и международному праву, любая деятельность таких организаций, целями которых является терроризм или насильственный экстремизм, находится под запретом. Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» закреплена недопустимость организации ими подобных акций. Их проведение также не допускается, если они направлены на подрыв безопасности государства, совершение других преступных деяний. За призывы, организацию и участие в акциях запрещенных организаций, сопряженных с совершением указанных незаконных действий, наступает административная (статья 488 КоАП) и уголовная ответственность (статьи 179 (призывы к насильственному захвату власти), 405 (участие в деятельности запрещенных судом организаций) УК), - говорится в сообщении.Отмечается, что органы правопорядка будут пресекать любые правонарушения, и принимать предусмотренные законом меры к лицам, нарушающим законодательство страны. Генеральная прокуратура предостерегает граждан не поддаваться на провокации запрещённых судом организаций и лиц, стоящих за ними, воздержаться от участия в их незаконных действиях и неукоснительно соблюдать закон.
Призывы к незаконным митингам в сети: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Жителей просят воздержаться от участия в их незаконных действиях. Фото: Генпрокуратура РК В Генеральной прокуратуре сообщили, что в социальных сетях распространяются призывы запрещённой судом организации к проведению и участию 20 ноября в незаконных митингах и «совершению иных противоправных действий». - Согласно национальному и международному праву, любая деятельность таких организаций, целями которых является терроризм или насильственный экстремизм, находится под запретом. Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Каза