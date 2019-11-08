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Социум

Проблемные вопросы государственных услуг обсудили в Уральске

Проблемные вопросы в сфере здравоохранения и по поводу отмены получения адресных справок осудили в ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 8 ноября, состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по оказанию государственных услуг при департаменте агенства РК по делам государственной службы. - Целью заседания стало определение проблемных вопросов в сфере качества оказания государственных услуг и принятие решения по устранению данных проблем. На сегодняшнем заседании на повестке дня были проблемные вопросы оказания государственных услуг в сфере здравоохранения.
Кристина Кобина
Проблемные вопросы государственных услуг обсудили в Уральске
Проблемные вопросы в сфере здравоохранения и по поводу отмены получения адресных справок осудили в ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 8 ноября, состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по оказанию государственных услуг при департаменте агенства РК по делам государственной службы. - Целью заседания стало определение проблемных вопросов в сфере качества оказания государственных услуг и принятие решения по устранению данных проблем. На сегодняшнем заседании на повестке дня были проблемные вопросы оказания государственных услуг в сфере здравоохранения. Все знают, что с 1 ноября отменили адресные справки, после исполнения изменения данного законодательства мы провели анализ, мониторинг совместно с представителями НАО "Государственная корпорация правительство для граждан" и установили, что представителями частных организаций все еще запрашиваются эти адресные справки, - рассказал руководитель управления государственных услуг департамента по делам государственной службы РК по ЗКО Бауыржан Ибрашев. После чего Бауыржан Ибрашев объяснил, что на портале электронного правительства есть технические проблемы, которые они хотели бы осветить. - Возникают проблемы при прикреплении граждан к поликлиникам, оказывающим первую медико-санитарную помощь, а именно у тех, кому исполнилось 16-18 лет, - пояснил Бауыржан Ибрашев. - Что касается вопроса по адресным справкам, это отсутствие у частных фирм своей базы. В связи с отсутствием актуальных данных они вынуждены их запрашивать. Этот процесс должен решаться с помощью выдачи справок третьим лицам. Есть проект, он работает на портале электронного правительства, так и называется "Сервис получения справок третьими лицами". Направляется запрос, он СМС-сообщением попадает на телефон потребителя, тот дает согласие, после этого частная компания может брать сведения, которые им необходимы. То есть это работает, но  по каким-то причинам частники заставляют идти людей в ЦОН и добывать справки. Стоит отметить, что по окончанию совещания были даны рекомендации и эти предложения будут вносить в вышестоящие агенства для внесения изменения в законодательства.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  
адресная справка

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