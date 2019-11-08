Проблемные вопросы государственных услуг обсудили в Уральске

Проблемные вопросы в сфере здравоохранения и по поводу отмены получения адресных справок осудили в ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 8 ноября, состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по оказанию государственных услуг при департаменте агенства РК по делам государственной службы. - Целью заседания стало определение проблемных вопросов в сфере качества оказания государственных услуг и принятие решения по устранению данных проблем. На сегодняшнем заседании на повестке дня были проблемные вопросы оказания государственных услуг в сфере здравоохранения.