Штукатурка с потолка упала в кабинете химии в школе Уральска (видео)

Обрушение штукатурки якобы произошло в СОШ №31, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Сегодня, 8 ноября, в редакцию "МГ" очевидцы прислали видео. На кадрах отчетливо видно, что в одном из классов отвалились куски штукатурки с потолка и упали на парты. Испуганные ученики, одетые в школьную форму, стоят в стороне. Автор видео комментирует: " Это просто упало, вон оттуда". При этом на заднем плане работник школы просит учеников покинуть класс. Однако точная дата, когда это произошло, неизвестна. Автор ролика утверждает, что видео было снято в кабинете химии СОШ №31 7 ноября