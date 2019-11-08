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Происшествия Социум

Штукатурка с потолка упала в кабинете химии в школе Уральска (видео)

Обрушение штукатурки якобы произошло в СОШ №31, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Сегодня, 8 ноября, в редакцию "МГ" очевидцы прислали видео. На кадрах отчетливо видно, что в одном из классов отвалились куски штукатурки с потолка и упали на парты. Испуганные ученики, одетые в школьную форму, стоят в стороне. Автор видео комментирует: " Это просто упало, вон оттуда". При этом на заднем плане работник школы просит учеников покинуть класс. Однако точная дата, когда это произошло, неизвестна. Автор ролика утверждает, что видео было снято в кабинете химии СОШ №31 7 ноября
Кристина Кобина
Штукатурка с потолка упала в кабинете химии в школе Уральска (видео)
Обрушение штукатурки якобы произошло в СОШ №31, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео Сегодня, 8 ноября, в редакцию "МГ" очевидцы прислали видео. На кадрах отчетливо видно, что в одном из классов отвалились куски штукатурки с потолка и упали на парты.  Испуганные ученики, одетые в школьную форму, стоят в стороне. Автор видео комментирует: " Это просто упало, вон оттуда". При этом на заднем плане работник школы просит учеников покинуть класс. Однако точная дата, когда это произошло, неизвестна. Автор ролика утверждает, что видео было снято в кабинете химии СОШ №31 7 ноября. Корреспонденты "МГ" отправились в школу. После часа ожиданий ни директор, ни его заместитель не вышли к журналистам, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию. Далее корреспондент обратилась в отдел образования города Уральск. Как стало известно, руководитель горОО находится в отпуске. Его заместитель Батика Пайдина в в ходе телефонного разговора отметила, что в школе ничего не было. - По крайней мере рапорт от директора школы не поступал. Более точную информацию я смогу дать только после официального запроса, - заявила заместитель руководителя отдела образования города Уральск Батика Пайдина. Редакция "МГ" направила официальный запрос с просьбой прокомментировать данный инцидент в городской отдел образования. К слову, в школе продолжают проводить занятия в классе химии. Напомним, в июле этого года в городском отделе образования сообщили, что в Уральске под снос пойдут здания 33 и 31 школы. На их месте планировалось начать строительство новых учебных заведений. На месте 31-й школы должны были построить здание, рассчитанное на 800 учащихся, которые будут обучаться в две смены. 31 школа одна из самых старых школ города. Здание за более чем 60-летнюю историю не видело капитального ремонта. В школе нет актового зала, библиотеки и столовой. Спортивный зал находится в аварийном состоянии. Педагоги говорят, что опасаются, что штукатурка с потолка упадет на голову. Однако школу так и не снесли. Дети продолжают учиться в этом здании. Внимание, видео содержит ненормативную лексику!
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школа обрушение штукатурка

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