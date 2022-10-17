– Сделано это для того, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Такой вид дорожной разметки появился в районе остановки «Жигули» и школы №7, а также на улице М. Маметовой. Проекционное освещение позволяет и пешеходам, и водителям чётко видеть бело-жёлтые полосы перехода на дороге в любую погоду, - сказал Жандос Дуйсенгалиев.

Фото предоставлено пресс-службой акима города По словам руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Жандоса Дуйсенгалиева, проекционные пешеходные переходы установили на улицах с интенсивным движением.Спикер пообещал, что работу по обеспечению безопасности дорожного движения продолжат и в следующем году.

Проекционный пешеходный переход представляет собой проекторы, подсвечивающие дорожную разметку. Они располагаются над «зеброй». Благодаря такой системе пешеходный переход будет заметен в дождь, снег, туман.

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