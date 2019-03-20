В областном центре проект действует с 1 января 2019 года, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима ЗКО Габидолла Оспанкулов, во всех областях по поручению президента создаются центры примирения, главной задачей которых является объединение все службы и структуры, которые могут решить вопросы сторон. – Это удобно для всех, не нужно бегать в разные инстанции. Свои услуги там будут предоставлять нотариусы, адвокаты, медиаторы. Все необходимые услуги можно будет получить по принципу одного окна. Главная цель центров примирения - создать условия для того, чтобы спорящие стороны вышли оттуда с актом примирения. Тогда у нас будет снижена загруженность судов. Мы просим акимов районов сейчас создать такие центры. Им нужно предоставить помещение, пригласить туда все необходимые службы, в том числе имамов и священников. Всю необходимую методическую помощь мы будет оказывать, - заявил Габидолла Оспанкулов. Вместе с тем, по словам замакима области, в районах так же планируется открыть офисы "Акжайык - адалдык аланы", который в Уральске функционирует с января 2019 года. – Главная цель проекта "Акжайык - адалдык аланы" - снять существующие барьеры при получении каких-либо государственных услуг, минимизировать бюрократию и искоренить бытовую коррупцию. Граждане должны беспрепятственно получать нужные услуги. В Уральске уже действует этот проект, фронт-офис которого находится в здании областного акимата. Теперь районные акимы должны и у себя организовать работу "Адалдык аланы". Руководителями нужно назначить руководителей районных молодежных ресурсных центров, а кураторами проектов будут заместители районных акимов. Мы создадим единый чат, в котором будем обмениваться опытом. Нужно выявлять недостатки в сферах образования, здравоохранения. Например, как проводится забор анализов по утрам в поликлиниках или собирают ли деньги в школах на разные нужды, - отметил заместитель акима области. Выяснилось, что каждые две недели будут проводиться пресс-конференции, в которых будут рассказывать об итогах работы районных филиалов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  