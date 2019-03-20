Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима ЗКО Габидолла Оспанкулов, во всех областях по поручению президента создаются центры примирения, главной задачей которых является объединение все службы и структуры, которые могут решить вопросы сторон. – Это удобно для всех, не нужно бегать в разные инстанции. Свои услуги там будут предоставлять нотариусы, адвокаты, медиаторы. Все необходимые услуги можно будет получить по принципу одного окна. Главная цель центров примирения - создать условия для того, чтобы спорящие стороны вышли оттуда с актом примирения. Тогда у нас будет снижена загруженность судов. Мы просим акимов районов сейчас создать такие центры. Им нужно предоставить помещение, пригласить туда все необходимые службы, в том числе имамов и священников. Всю необходимую методическую помощь мы будет оказывать, - заявил Габидолла Оспанкулов. Вместе с тем, по словам замакима области, в районах так же планируется открыть офисы "Акжайык - адалдык аланы", который в Уральске функционирует с января 2019 года. – Главная цель проекта "Акжайык - адалдык аланы" - снять существующие барьеры при получении каких-либо государственных услуг, минимизировать бюрократию и искоренить бытовую коррупцию. Граждане должны беспрепятственно получать нужные услуги. В Уральске уже действует этот проект, фронт-офис которого находится в здании областного акимата. Теперь районные акимы должны и у себя организовать работу "Адалдык аланы". Руководителями нужно назначить руководителей районных молодежных ресурсных центров, а кураторами проектов будут заместители районных акимов. Мы создадим единый чат, в котором будем обмениваться опытом. Нужно выявлять недостатки в сферах образования, здравоохранения. Например, как проводится забор анализов по утрам в поликлиниках или собирают ли деньги в школах на разные нужды, - отметил заместитель акима области. Выяснилось, что каждые две недели будут проводиться пресс-конференции, в которых будут рассказывать об итогах работы районных филиалов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.