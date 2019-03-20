По словам и.о. начальника управления миграционной службы ДП ЗКО Ашыма Асетова, Наурыз мейрамы — это праздник мира, единения и добра, в котором тесно переплелись, как духовное начало человека, так и обновление природы. - В этот праздник объединяются люди под общим шаныраком, независимо от национальности и вероисповедания, это праздник дружбы и любви. Ведь не случайно мы решили отметить наш праздник именно в центре миграционных услуг так как, наш центр посещают гости из зарубежья, – отметил и.о. начальника управления миграционной службы ДП ЗКО. В здании ЦМУ ДП ЗКО звучала музыка, при входе посетителей встречали сотрудники ЦМУ одетые в национальные костюмы, даже услуги сотрудники полиции оказывали в национальных костюмах казахского народа. Для посетителей был накрыт дастархан, а также их угощали «Наурыз-коже» и бауырсаками. Гости из зарубежья поздравляли казахстанцев с праздником и желали всего наилучшего. Между тем, «Наурыз мейрамы» отметили в самом Департаменте полиции ЗКО, где было проведено праздничное мероприятие «Қош келдің – Әз Наурыз». - Еще в начале марта был объявлен конкурс между службами департамента на оформление зала с демонстрацией прикладного искусства казахского народа и соблюдением традиций и обычаев. Коллектив департамента был поделен на 3 команды. При проведении конкурса были приготовлены главное блюдо - традиционный наурыз-коже, также удивили сотрудники полиции и национальными блюдами, это бешбармак, куырдак. Особенность праздника заключается в том, что на нем демонстрируются многие дошедшие до нас из глубины веков замечательные обряды. Такие как «Беташар», «Сырға салу» и «Тұсау кесу", пояснили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. К слову, в заключении праздника жюри, в состав которого вошли заместители начальника ДВД, вручили командам благодарственные письма и дипломы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.