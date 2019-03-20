Иллюстративное фото из архива "МГ" - Согласно постановлени. акима г.Актобе при проведении праздничного мероприятия «Наурыз мейрамы-2019» в районе парка им.Первого Президента Республики Казахстан участок дороги по пр.Абулхаир хана от ул.Г.Жубановой до ул.М.Маматовой будет перекрыто в период с 21:00 21 марта 2019 года до 15:00 22 марта 2019 года. В связи с чем просим водителей транспортных средств отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут передвижения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.