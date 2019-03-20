Как рассказали жители микрорайона Новостройка Деркульского сельского округа, в их населенном округе проживают около 400 человек. Школы в микрорайоне нет и местным детям приходится ездить в СОШ №12, которая находится в поселке Селекционное. – Наших детей возит школьный автобус. Каждое утро он заезжает в поселок за учениками. Наши дети вынуждены ждать его под открытым небом под дождем и снегом, в ветреную погоду и в морозы. Они мерзнут и мокнут, после чего еще и вынуждены ехать на занятия. Потом они болеют. Нет ни одного остановочного павильона, никаких знаков, к тому же недалеко находится трансформатор. Мы обращались в акимат Деркульского поселкового округа, просили установить остановки. Но по сей день никаких результатов нет. Нам ответили, что просто не могут нам ничем помочь, - рассказала местная жительница. Кроме этого, по словам жителей микрорайона, на днях школьный автобус не смог проехать по грязи и застрял прямо в поселке. – По нашим улицам даже автобусы не могут проехать. Он застрял прямо в грязи. Пришлось вызывать дополнительную технику, чтобы его вытащить, - возмутились жители микрорайона. В пресс-службе акима города заявили, что данный вопрос находится на контроле. – На отчетной встрече акима города с жителями Деркульского поселкового округа горожане уже озвучили эту проблемы. В данный момент установка остановочных павильонов находится на контроле. При наступлении благоприятных погодных условий остановочные павильоны будут установлены в поселке Новостройка, - сообщили в пресс-службе акима города. cIcbcfIevXs Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.