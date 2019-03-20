С 15 марта по 15 апреля в центре культуры и искусства имени Кадыр Мырза Али пройдет выставка картин, фотографий и изделий прикладного искусства художников Акжайыкского района. Организаторами выставки является филиал ЗКО Союза художников РК совместно с центром культуры и искусства имени Кадыр Мырза Али. По словам члена филиала ЗКО Союза художников РК Бакыткалия Уразова, данная выставка организована по программе президента "Семь граней великой степи». - Ранее мы проводили уже такие выставки в районе Байтерек и Таскалинском районе в 2015-2016 года. Сейчас хотим возобновить и организовать выставку работ художников Акжайыкского района. Каждый месяц 15 числа выставляем работы художников другого района. За год мы должны показать все 12 районов ЗКО. Следующий на очереди Сырымский район, - отметил Бакыткалий Уразов. - Также для художников у кого есть хорошее количество достойных работ, мы стремимся организовать и провести персональную выставку. В основном это картины и фотографии любителей - художников. В основу их работ взята казахская степь, кочеводство, виды природы и исконно казахские обычаи связанные с нынешним поколением. Есть и работы которые являются фамильным антиквариатом. Именно сегодня представлено более 60-ти работ. Эта выставка бесплатная, абсолютно все жители и гости города Уральск могут придти оценить представленные работы. Между тем, Бакыткалий Уразов отметил, что все представленные работы на выставках будут оцениваться Союзом художников РК. - Сейчас идет оценка каждой работы представленной взале, что немаловажно для художников. Потому что они годами пишут картины, однако не могут оценить их. У нас есть цель, для любителей художников создать условия для дальнейшего развития. Возможно в дальнейшем мы будем проводить выставки в других городах и областях, - пояснил Бакыткалий Уразов. Стоит отметить, оцененные работы могут быть выставлены на продажу.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.