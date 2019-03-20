Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, усиленный режим вводится в целях поддержания общественного порядка, предупреждения, пресечения правонарушении на улицах и в других общественных местах. - Также для безопасного отдыха людей будет увеличено патрулирование по увеселительным заведениям, уплотнены наряды пешего и автомобильного патрулирования за счет привлечения личного состава всех служб департамента полиции ЗКО и Национальной гвардии МВД РК, - отметили в пресс-службе ДП ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.